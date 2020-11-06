На АвтоВАЗе заметили десятки новых Lada Largus. Это часть крупнейшего госзаказа

По данным сообщества AvtoVAZ News ВКонтакте, все свежесобранные Lada уже на следующей неделе окрасят в ливрею и отправят на службу в «Почту России». Тем временем в дилерских центрах марки до сих пор сообщают о дефиците новых «Ларгусов». Нехватку связывают как с госзаказом, так и с подготовкой к выпуску обновленной модели, которую на этой неделе впервые заметили на сборочной линии B0.

Данных о других учреждениях, которые получат новые «Лады» в рамках госзаказа, пока нет. Также неизвестно, какие именно модели и комплектации будет поставлять АвтоВАЗ, и стоимость закупки.