На рынке РФ начались продажи модели шестого поколения

Пульс

Subaru вернула в Россию седан Legacy

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30 мая 2018

Компания Subaru начала принимать заказы на седан Legacy шестого поколения – модель вернулась на российский рынок спустя почти четыре года после того, как ее продажи были остановлены. Четырехдверка бизнес-класса предлагается с одной силовой установкой и в двух вариантах оснащения.

Седан Legacy оснащается 175-сильным четырехцилиндровым атмосферником объемом 2,5 литра, полным приводом и вариатором. С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен ускоряться за 9,6 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

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Для сравнения, [новая Toyota Camry](https://motor.ru/testdrives/newcamrytest.htm) со 181-сильным мотором, LED-фарами, адаптивным круизом, подогревом всех сидений и схожим набором систем безопасности стоит от 1,81 миллиона рублей.

Для сравнения, новая Toyota Camry со 181-сильным мотором, LED-фарами, адаптивным круизом, подогревом всех сидений и схожим набором систем безопасности стоит от 1,81 миллиона рублей.

В оснащение базовой комплектации Elegance (2 069 000 рублей) входят светодиодные фары головного света, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электропривод передних кресел, бесключевой доступ, подогрев руля, обогрев всех сидений и зоны покоя «дворников», кожаная отделка салона, круиз-контроль, камера заднего вида, а также мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.

Топовый вариант Premium ES (2 219 900 рублей) дополнительно получит навигационную систему, люк, адаптивный круиз, переднюю камеру, а также системы слежения за объектами в мертвых зонах, предупреждения фронтальных столкновений, удержания в полосе и слежения за усталостью водителя.

В марте компания Subaru начала в России продажи обновленного универсала Outback. Помимо агрегата 2.5, модель доступна и с мотором 3.6 мощностью 260 лошадиных сил. Цены на пятидверку начинаются от 2 399 000 рублей.

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