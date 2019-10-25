В России зарегистрируют новый автомобильный бренд

17:35
В базе Роспатента обнаружена заявка на регистрацию товарного знака американского автопроизводителя электромобилей Rivian Automotive LLC. Причем заявителем указан проживающий в Москве россиянин Минкин Денис Андреевич. Каким образом он связан с компанией, пока неизвестно.
Rivian – это стартап, который был создан в США в 2009 году. Бренд уже анонсировал появление в продаже двух электрических моделей R1S и R1T с силовой установкой, включающей четыре электромотора суммарной мощностью 760 лошадиных сил. Автопроизводитель уверяет, что запас хода электромобилей будет достигает 645 километров, а кроме того, они смогут подзаряжаться друг от друга.
Следом за ними на рынке должен появится электрический хэтчбек в стиле машин для ралли-кросса. О планах относительно выхода на российский рынок в компании не говорили.
Rivian R1T