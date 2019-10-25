Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:35

В России зарегистрируют новый автомобильный бренд

В Роспатент подана заявка на регистрацию американской марки Rivian

В базе Роспатента обнаружена заявка на регистрацию товарного знака американского автопроизводителя электромобилей Rivian Automotive LLC. Причем заявителем указан проживающий в Москве россиянин Минкин Денис Андреевич. Каким образом он связан с компанией, пока неизвестно.

Rivian – это стартап, который был создан в США в 2009 году. Бренд уже анонсировал появление в продаже двух электрических моделей R1S и R1T с силовой установкой, включающей четыре электромотора суммарной мощностью 760 лошадиных сил. Автопроизводитель уверяет, что запас хода электромобилей будет достигает 645 километров, а кроме того, они смогут подзаряжаться друг от друга.

Следом за ними на рынке должен появится электрический хэтчбек в стиле машин для ралли-кросса. О планах относительно выхода на российский рынок в компании не говорили.

Rivian R1T

В сентябре этого года сообщалось, что Rivian подписал контракт с Amazon на поставку 100 тысяч электрических фургонов. А в начале текущего года Amazon возглавил раунд инвестиций в Rivian на сумму 700 миллионов долларов.

Источник: Роспатент