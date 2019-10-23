Renault оснастила Logan мигалками и камерами

Компания уже поставляет автомобили для эксплуатации в специальных службах, а в будущем надеется сотрудничать с государственными структурами. Представители марки считают, что такой Logan Stepway позволит «решать правоохранительным органам более широкий спектр задач».

В начале 2019 года в Сеть попали фотографии полицейской Lada Vesta Sport. Такая модификация стоит более миллиона рублей и комплектуется форсированным до 145 лошадиных сил мотором объемом 1,8 литра.