Renault оснастила Logan мигалками и камерами

Компания уже поставляет автомобили для эксплуатации в специальных службах, а в будущем надеется сотрудничать с государственными структурами. Представители марки считают, что такой Logan Stepway позволит «решать правоохранительным органам более широкий спектр задач».
В начале 2019 года в Сеть попали фотографии полицейской Lada Vesta Sport. Такая модификация стоит более миллиона рублей и комплектуется форсированным до 145 лошадиных сил мотором объемом 1,8 литра.
В сентябре этого года сообщалось, что американские полицейские впервые начали использовать электромобили Tesla Model 3. Несмотря на то, что модель обошлась несколько дороже Dodge Charger, который обычно используют силовики в США, полицейские рассчитывают сэкономить на обслуживании и топливе. Если на бензин для Charger ежегодно из бюджета тратится 7200 долларов, то зарядка Model 3 за те же 12 месяцев обходится всего в 1674 доллара.