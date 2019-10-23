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15:41

Renault оснастила Logan мигалками и камерами

В России представили новый автомобиль для подразделений ДПС и ППС

Компания Renault показала в Москве опытный образец полицейского Renault Logan Stepway. Машину не только раскрасили в нужные цвета, но и укомплектовали сигнальной громкоговорящей установкой, комплексом видеонаблюдения, радиостанцией, системой видеофиксации и другим специальным оборудованием.

Компания уже поставляет автомобили для эксплуатации в специальных службах, а в будущем надеется сотрудничать с государственными структурами. Представители марки считают, что такой Logan Stepway позволит «решать правоохранительным органам более широкий спектр задач».

В начале 2019 года в Сеть попали фотографии полицейской Lada Vesta Sport. Такая модификация стоит более миллиона рублей и комплектуется форсированным до 145 лошадиных сил мотором объемом 1,8 литра.

В сентябре этого года сообщалось, что американские полицейские впервые начали использовать электромобили Tesla Model 3. Несмотря на то, что модель обошлась несколько дороже Dodge Charger, который обычно используют силовики в США, полицейские рассчитывают сэкономить на обслуживании и топливе. Если на бензин для Charger ежегодно из бюджета тратится 7200 долларов, то зарядка Model 3 за те же 12 месяцев обходится всего в 1674 доллара.