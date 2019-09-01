На службе в полиции появилась первая Tesla Model 3

Полицейские Баргерсвилла не сомневаются, что со временем Tesla Model 3 вытеснит классические американские патрульные автомобили в других городах США и обосновывают свой выбор расчётами.

Электрокар в версии Standard Range Plus обошёлся департаменту полиции в 41 945 долларов: на 8333 доллара дороже, чем покупка традиционного Dodge Charger. Ежегодно на топливо «Чарджера» уходит около 7200 долларов, тогда как регулярная зарядка «Теслы» обойдётся в 1674 доллара в год. Кроме того, электромобиль реже нуждается в техническом обслуживании, меньше изнашивает тормозные колодки и нагружает шины.