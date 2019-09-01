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10:59

На службе в полиции появилась первая Tesla Model 3

Бюджетный электрокар будет нести службу в городке с пятитысячным населением

Полицейский департамент города Баргерсвилла (штат Индиана, США) приобрёл первую Tesla Model 3. Шеф местной полиции уверен, что электрокар превосходит типичный для американских силовиков Dodge Charger по управляемости, дешевизне обслуживания и не уступает в бензиновому седану в динамике.

Полицейские Баргерсвилла не сомневаются, что со временем Tesla Model 3 вытеснит классические американские патрульные автомобили в других городах США и обосновывают свой выбор расчётами.

Электрокар в версии Standard Range Plus обошёлся департаменту полиции в 41 945 долларов: на 8333 доллара дороже, чем покупка традиционного Dodge Charger. Ежегодно на топливо «Чарджера» уходит около 7200 долларов, тогда как регулярная зарядка «Теслы» обойдётся в 1674 доллара в год. Кроме того, электромобиль реже нуждается в техническом обслуживании, меньше изнашивает тормозные колодки и нагружает шины.

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Что касается запаса хода, то с этим у «Теслы» не должно быть проблем: по оценке полицейских, ежедневный пробег патрульного автомобиля в Баргерсвилле не превышает 200 километров, тогда как Model 3 версии Standard Range Plus способна проезжать на одной зарядке до 386 километров.

Американские СМИ утверждают, что полиция Индианы стала первым департаментом, который закупил Tesla Model 3. Ранее на службе у полиции Лос-Анджелеса появился более крупный и дорогой седан Tesla Model S. Другой аналогичный электромобиль приобрели в январе этого года полицейские из Калифорнии.

Закупка электромобилей в полицию не обходится без скандалов: полицейский департамент Лос-Анджелиса обвинили в нецелевой трате бюджетных средств после поступления партии BMW i3. По версии журналистов, дорогостоящие немецкие электрокары не обеспечивают безопасность граждан, а используются сотрудниками полиции для личных нужд.

Источник: electrek.co