На службе в полиции появилась первая Tesla Model 3

Полицейские Баргерсвилла не сомневаются, что со временем Tesla Model 3 вытеснит классические американские патрульные автомобили в других городах США и обосновывают свой выбор расчётами.
Электрокар в версии Standard Range Plus обошёлся департаменту полиции в 41 945 долларов: на 8333 доллара дороже, чем покупка традиционного Dodge Charger. Ежегодно на топливо «Чарджера» уходит около 7200 долларов, тогда как регулярная зарядка «Теслы» обойдётся в 1674 доллара в год. Кроме того, электромобиль реже нуждается в техническом обслуживании, меньше изнашивает тормозные колодки и нагружает шины.
Что касается запаса хода, то с этим у «Теслы» не должно быть проблем: по оценке полицейских, ежедневный пробег патрульного автомобиля в Баргерсвилле не превышает 200 километров, тогда как Model 3 версии Standard Range Plus способна проезжать на одной зарядке до 386 километров.
Американские СМИ утверждают, что полиция Индианы стала первым департаментом, который закупил Tesla Model 3. Ранее на службе у полиции Лос-Анджелеса появился более крупный и дорогой седан Tesla Model S. Другой аналогичный электромобиль приобрели в январе этого года полицейские из Калифорнии.
Закупка электромобилей в полицию не обходится без скандалов: полицейский департамент Лос-Анджелиса обвинили в нецелевой трате бюджетных средств после поступления партии BMW i3. По версии журналистов, дорогостоящие немецкие электрокары не обеспечивают безопасность граждан, а используются сотрудниками полиции для личных нужд.