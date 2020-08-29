Для четырехдверного BMW M8 разработали стильный тюнинг-обвес

Кит от AC Schnitzer для BMW M8 не рекордный: коллеги из G-Power готовы прокачать «восьмёрку» до 820 лошадиных сил и 1000 Нм, а ателье Manhart может выжать из 4,4-литрового мотора 823 лошадиные силы и 1050 Нм. Впрочем, не исключено, что форсировка до 720 лошадиных сил от AC Schnitzer — только первый уровень доработок.