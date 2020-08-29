Для четырехдверного BMW M8 разработали стильный тюнинг-обвес

Аэродинамический комплект AC Schnitzer для седана M8 Gran Coupe менее экстравагантный, нежели обвес двухлетней давности для обычного купе 8-Series — дизайнеры ограничились установкой небольшого переднего сплиттера, изящных карбоновых юбок и компактного двухсоставного спойлера. Также увеличен профиль колёс — кастомные 21-дюймовые диски сочетаются с шинами Pirelli размерности 275/30 R21 спереди и 285/30 R21 сзади.
Фото: AC Schnitzer
Вмешательство в техническую начинку ограничено чип-тюнингом двигателя и заменой штатных пружин подвески на спортивные с занижением на 15-20 миллиметров. Специальная прошивка и установка выхлопной системы AC Schnitzer с электронноуправляемыми заслонками позволяет увеличить отдачу версии Competition с 625 лошадиных сил и 750 Нм до 720 лошадиных сил и 850 Нм, а «обычные» M8 можно прокачать до 700 сил и 850 Нм.
Кит от AC Schnitzer для BMW M8 не рекордный: коллеги из G-Power готовы прокачать «восьмёрку» до 820 лошадиных сил и 1000 Нм, а ателье Manhart может выжать из 4,4-литрового мотора 823 лошадиные силы и 1050 Нм. Впрочем, не исключено, что форсировка до 720 лошадиных сил от AC Schnitzer — только первый уровень доработок.