Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:27

Maserati перенесла презентацию нового спорткара

Среднемоторный MC20 рассекретят в сентябре

Алексей Носаченко
Компания Maserati отложила намеченный на май 2020 года «перезапуск бренда». Мероприятие, на котором итальянская марка представит новый среднемоторный спорткар и гибридный вариант седана Ghibli, состоится в сентябре.

В официальном сообщении говорится, что решение о переносе принято «из-за сложившейся ситуации», но компания никоим образом не отказывает от проведения презентации в Модене. Мероприятие, «ознаменующее приход новой эры», пройдет в сентябре, а не в мае, как планировалось ранее. Там публике покажут среднемоторый спорткар, получивший имя MC20, и обрисуют будущее марки. Официальной информации о новинке практически нет, поэтому пока можно ориентироваться на слухи.

По одной из версий, MC20 достанется новая рядная «шестерка», активно тестируемая FCA, по другой — битурбомотор V6 2.9 от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Giulia GTA/GTAm. Кроме того, в линейке может появиться подзаряжаемый гибрид. Сборочная линия на заводе Viale Ciro Menotti в Модене, где осенью прошлого года завершилось производство GranTurismo и GranCabrio, уже готова к запуску.

Помимо MC20, «Мазерати» может показать гибридный Ghibli. Пока же премиум-седан предлагается с бензиновым V6 3.0 (350 или 430 лошадиных сил) и таким же дизельным двигателем мощностью 250 либо 275 сил. Все агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным автоматом, задним или полным приводом.