Maserati перенесла презентацию нового спорткара

В официальном сообщении говорится, что решение о переносе принято «из-за сложившейся ситуации», но компания никоим образом не отказывает от проведения презентации в Модене. Мероприятие, «ознаменующее приход новой эры», пройдет в сентябре, а не в мае, как планировалось ранее. Там публике покажут среднемоторый спорткар, получивший имя MC20, и обрисуют будущее марки. Официальной информации о новинке практически нет, поэтому пока можно ориентироваться на слухи.

По одной из версий, MC20 достанется новая рядная «шестерка», активно тестируемая FCA, по другой — битурбомотор V6 2.9 от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Giulia GTA/GTAm. Кроме того, в линейке может появиться подзаряжаемый гибрид. Сборочная линия на заводе Viale Ciro Menotti в Модене, где осенью прошлого года завершилось производство GranTurismo и GranCabrio, уже готова к запуску.