Новый суперкар Maserati показали в серийном кузове

Официальное имя новинки — MC20, то есть она автоматически становится преемником построенного на агрегатах Ferrari Enzo среднемоторного MC12. У двухдверки двигатель тоже установлен сзади в пределах базы, но что это будет пока точной информации нет.

По одной из версий, MC20 достанется новая рядная «шестерка», активно тестируемая FCA, по другой — битурбомотор V6 2.9 от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Giulia GTA. Кроме того, в линейке может появиться подзаряжаемый гибрид.