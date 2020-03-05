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5 марта, 17:44

Новый суперкар Maserati показали в серийном кузове

Фотографии автомобиля сделаны на фоне скандальной скульптуры L.O.V.E. в Милане

Алексей Носаченко
Компания Maserati опубликовала фотографии прототипа среднемоторного суперкара MC20. Модель уже «примерила» близкий к серийному кузов, но по-прежнему скрыта камуфляжной пленкой. Снимки сделаны на площади Аффари в Милане, на фоне скандальной скульптуры Маурицио Каттелана L.O.V.E.

Рассекреченный в ноябре прошлого года тестовый «мул» спорткара переоделся в серийный кузов, но компания решила полностью не раскрывать даже этот облик. Вместо этого, на крупных планах показали корму новой модели и боковое остекление, а целиком попавший в кадр прототип предпочли размыть. Впрочем, что-то рассмотреть все-таки можно: например, огромные тормозные диски и выведенные по центру заднего бампера выхлопные патрубки.

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Официальное имя новинки — MC20, то есть она автоматически становится преемником построенного на агрегатах Ferrari Enzo среднемоторного MC12. У двухдверки двигатель тоже установлен сзади в пределах базы, но что это будет пока точной информации нет.

По одной из версий, MC20 достанется новая рядная «шестерка», активно тестируемая FCA, по другой — битурбомотор V6 2.9 от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Giulia GTA. Кроме того, в линейке может появиться подзаряжаемый гибрид.

«Абсолютно новый спорткар» Maserati дебютирует в мае 2020 года. Его будут выпускать на заводе Viale Ciro Menotti в Модене, где осенью прошлого года завершилось производство GranTurismo и GranCabrio.