Новый суперкар Maserati показали в серийном кузове

Рассекреченный в ноябре прошлого года тестовый «мул» спорткара переоделся в серийный кузов, но компания решила полностью не раскрывать даже этот облик. Вместо этого, на крупных планах показали корму новой модели и боковое остекление, а целиком попавший в кадр прототип предпочли размыть. Впрочем, что-то рассмотреть все-таки можно: например, огромные тормозные диски и выведенные по центру заднего бампера выхлопные патрубки.
Официальное имя новинки — MC20, то есть она автоматически становится преемником построенного на агрегатах Ferrari Enzo среднемоторного MC12. У двухдверки двигатель тоже установлен сзади в пределах базы, но что это будет пока точной информации нет.
По одной из версий, MC20 достанется новая рядная «шестерка», активно тестируемая FCA, по другой — битурбомотор V6 2.9 от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Giulia GTA. Кроме того, в линейке может появиться подзаряжаемый гибрид.
«Абсолютно новый спорткар» Maserati дебютирует в мае 2020 года. Его будут выпускать на заводе Viale Ciro Menotti в Модене, где осенью прошлого года завершилось производство GranTurismo и GranCabrio.