Начальный гибрид McLaren выйдет в следующем году

В компании говорят о новинке как о «первом серийном гибриде», а значит она поступит в «свободную» продажу. Тираж нынешнего McLaren Speedtail, к примеру, ограничен 106 экземплярами, а его предшественник P1 был выпущен в количестве 375 штук. При всем при этом HPH «заложит основу» для последующих гибридных моделей, которые «появятся в ближайшие годы». А последней моделью, выпущенной в рамках семейства Sports Series, станет лимитированный 620R, дорожная версия гоночного 570S GT4.