Начальный гибрид McLaren выйдет в следующем году

Модельный ряд McLaren ждут большие изменения. Ещё до выхода нового гибрида будет упразднена «бюджетная» линейка Sports Series, место которой фактически и займет купе High-Performance Hybrid. Суперкар построят на новой архитектуре McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), разработанной и спроектированной силами центра McLaren Composites Technology Centre (MCTC), и оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе нового битурбомотора V6. О ней нет никакой информации. Зато известно, что гибрид сможет проезжать на электротяге до 32 километров.
McLaren
В компании говорят о новинке как о «первом серийном гибриде», а значит она поступит в «свободную» продажу. Тираж нынешнего McLaren Speedtail, к примеру, ограничен 106 экземплярами, а его предшественник P1 был выпущен в количестве 375 штук. При всем при этом HPH «заложит основу» для последующих гибридных моделей, которые «появятся в ближайшие годы». А последней моделью, выпущенной в рамках семейства Sports Series, станет лимитированный 620R, дорожная версия гоночного 570S GT4.
Таким образом, гибрид с V6 возьмет на себя роль начальной модели нового семейства суперкаров, то есть придет на смену как минимум McLaren 540C. Последний оснащается битурбомотором V8 3.8 с отдачей 540 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента и разменивает первую «сотню» через 3,5 секунды. Двести километров в час 540С покоряются за 10,5 секунды.