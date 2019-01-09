McLaren запустит в серию еще один «длиннохвостый» суперкар

Первой Longtail-моделью McLaren является представленный в 1997 году F1 GTR LT. Затем линейку воскресили в 2015-м, выпустив 675-сильный 675LT Coupé. Следом за ним появился 675LT Spider, весь тираж которого, 500 экземпляров, раскупили за две недели. Четвертой LT-машиной стал 600LT Coupé, дебютировавший в прошлом году на Фестивале скорости в Гудвуде.