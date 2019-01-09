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17:35

McLaren запустит в серию еще один «длиннохвостый» суперкар

Новинка станет пятой LT-моделью в истории британской марки

Компания McLaren анонсировала выпуск пятой LT-модели, производство которой продлится всего год. «Длиннохвостый» суперкар будет полностью соответствовать философии марки — больше мощности, меньше массы, ориентированность на трек и ограниченная доступность.

Пятый McLaren LT будет выпущен в рамках стратегии развития Track25, согласно которой к 2025 году будет разработано 18 автомобилей: новых моделей и вариаций уже существующих. Инвестиции в производство составят 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Первыми машинами Track25 стали супергибрид Speedtail и открытый 720S Spider.

Первой Longtail-моделью McLaren является представленный в 1997 году F1 GTR LT. Затем линейку воскресили в 2015-м, выпустив 675-сильный 675LT Coupé. Следом за ним появился 675LT Spider, весь тираж которого, 500 экземпляров, раскупили за две недели. Четвертой LT-машиной стал 600LT Coupé, дебютировавший в прошлом году на Фестивале скорости в Гудвуде.

McLaren 600LT

600LT — это облегченный и «заряженный» вариант модели 570S с карбоновым диффузором и «короткой» выпускной системой в стиле гиперкара Senna. Суперкар оснащен 3,8-литровой твин-турбо «восьмеркой», мощность которой увеличена с 570 до 600 сил, а крутящий момент с 600 до 620 Нм.

Новая модель, вероятно, будет представлять собой открытую модификацию суперкара 600LT.

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