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16:50

McLaren раскрыл внешность «суперкара для путешествий»

Премьера новинки запланирована на 15 мая

Компания McLaren опубликовала новую фотографию «суперкара для дальних поездок» и назвала дату дебюта модели. Публичная презентация McLaren GT состоится 15 мая и будет транслироваться онлайн. Автомобиль станет четвёртой моделью, выпущенной в соответствии с планом развития Track25.

С помощью McLaren GT компания из Уокинга попытается переосмыслить сегмент гранд-туреров: суперкар обеспечит высокий уровень комфорта, предложит покупателям просторный салон с местом для багажа, а также управляемость, которую не встретить на других GT-моделях. Отдельно подчёркивается, что свою «ДНК» модель разделит с супергибридом McLaren Speedtail.

Видео: McLaren Automotive

Последний носит звание самого быстрого автомобиля в истории марки. Карбоновая «капля» оснащена гибридной силовой установкой, мощность который составляет 1050 лошадиных сил, и активной аэродинамикой с подвижными элементами из гибкого углепластика. Некоторые детали обвеса супергибрида изготавливаются из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre, который представляет собой углеволокно с напылением из титана

Все модели McLaren сейчас разделены на три линейки: Sports Series, Super Series и Ultimate Series. В первую входят «начальные» суперкары вроде 570S и 600LT, в последнюю — ультимативные Speedtail и Senna. McLaren GT не войдёт ни в одну из них, а станет полностью самостоятельной моделью.

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