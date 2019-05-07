McLaren раскрыл внешность «суперкара для путешествий»

С помощью McLaren GT компания из Уокинга попытается переосмыслить сегмент гранд-туреров: суперкар обеспечит высокий уровень комфорта, предложит покупателям просторный салон с местом для багажа, а также управляемость, которую не встретить на других GT-моделях. Отдельно подчёркивается, что свою «ДНК» модель разделит с супергибридом McLaren Speedtail.
Видео: McLaren Automotive
Последний носит звание самого быстрого автомобиля в истории марки. Карбоновая «капля» оснащена гибридной силовой установкой, мощность который составляет 1050 лошадиных сил, и активной аэродинамикой с подвижными элементами из гибкого углепластика. Некоторые детали обвеса супергибрида изготавливаются из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre, который представляет собой углеволокно с напылением из титана