McLaren раскрыл внешность «суперкара для путешествий»

Все модели McLaren сейчас разделены на три линейки: Sports Series, Super Series и Ultimate Series. В первую входят «начальные» суперкары вроде 570S и 600LT, в последнюю — ультимативные Speedtail и Senna. McLaren GT не войдёт ни в одну из них, а станет полностью самостоятельной моделью.