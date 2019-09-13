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10:25

Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку

Такие автомобили появятся не раньше чем через год

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года. Она будет мощнее той, что сейчас устанавливается на топовую Model S Performance, а оборудованный ей электрокар обойдется дешевле, чем ближайший конкурент — речь, вероятно, идет о Porsche Taycan.

В твитах Маска новая силовая установка фигурирует под названием Plaid. Так же как и Ludicrous, слова заимствовано из фильма «Космические яйца» — кинопародии на классическую трилогию «Звёздные войны». По предварительной информации, система будет состоять из трех электромоторов, а ее отдача превысит 772 лошадиные силы и 931 Нм момента.

Помимо Model S, «Plaid powertrain» получат кроссовер Model X и тарга Roadster. Но адаптировать её для младших Model 3 и Model Y не планируется. В продаже электрокары с новой силовой установкой появятся приблизительно через год. Они будут конкурировать с Porsche Taycan Turbo S (761 сила и 1050 Нм момента), который в России стоит 12 943 000 рублей.

Накануне Tesla Model S с трехмоторной установкой и доработанным шасси установила неофициальный рекорд трассы Laguna Seca. Четырехдверка стала быстрейшим автомобилем в классе, проехав круг за одну минуту 36,555 секунды. Электрокар не только улучшил достижение машины с двумя моторами, но и смог объехать, например, Porsche 911 GT3 RS, результат которого одна минута 36,77 секунды.