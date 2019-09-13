Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку

В твитах Маска новая силовая установка фигурирует под названием Plaid. Так же как и Ludicrous, слова заимствовано из фильма «Космические яйца» — кинопародии на классическую трилогию «Звёздные войны». По предварительной информации, система будет состоять из трех электромоторов, а ее отдача превысит 772 лошадиные силы и 931 Нм момента.

Помимо Model S, «Plaid powertrain» получат кроссовер Model X и тарга Roadster. Но адаптировать её для младших Model 3 и Model Y не планируется. В продаже электрокары с новой силовой установкой появятся приблизительно через год. Они будут конкурировать с Porsche Taycan Turbo S (761 сила и 1050 Нм момента), который в России стоит 12 943 000 рублей.