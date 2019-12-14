Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
21:59

Самый доступный электрокар Mercedes-Benz: первое изображение

Mercedes-Benz поделился тизером электрокроссовера EQA

© Mercedes-Benz
Сергей Ильин
Компания Mercedes-Benz намекнула на внешность компактного электрического вседорожника начального уровня — эскиз кроссовера EQA показали во время недавней презентации GLA второго поколения. Вероятно, электрокроссовер EQA будет будет похож на новый GLA как внешне, так и по потребительским характеристикам.

Изначально Mercedes-Benz задумывал EQA как электрическую альтернативу А-классу: EQA Concept, показанный на Франкфуртском автосалоне в 2017 году, представлял собой трёхдверный хэтчбек «на батарейках». Однако на волне рыночного интереса к кроссоверам и вседорожникам в немецкой фирме решили сменить форм-фактор и ориентироваться на более универсальный GLA.

>
Reload
1 / 2

Фото: Mercedes-Benz EQA Concept 2017

По всей видимости длина EQA составит около 4,4 метра, вседорожник получит нейтральный экстерьер с фирменными «электрическими» чертами — оригинальным дизайном колёсных дисков и оформлением радиаторной решётки. Хотя по экстерьеру EQA будет очень похож на GLA, архитектура у кроссоверов будет разной: электрокар спроектируют вокруг модульной платформы EVA, тогда как вседорожник на традиционном топливе базируется на переднеприводной «тележке» MFA.

>
Reload
1 / 2

Фото: Прототип Mercedes-Benz EQA, фото — carscoops.com

Хотя прототипы Mercedes-Benz EQA уже попадали в объективы европейских фотошпионов, информации о технической начинке модели пока нет. Ожидается, что новинка сможет проезжать на одной зарядке около 400 километров, поступит в продажу в передне- и полноприводной конфигурации, а сборка кроссоверов будет организована во французском Амбаше вместе со «Смартами».

Дебют Mercedes-Benz EQA запланирован на 2020 год. До премьеры «чистого» электрокара клиенты «трёхлучевой звезды» смогут приобрести электрифицированную версию GLA — дебют позаряжаемого гибрида состоится в ближайшее время. Известно, что гибридный GLA «позаимствует» силовую установку у бензо-электрических A 250 e и B 250 e и сможет проезжать на электротяге до 70 километров по циклу NEDC.