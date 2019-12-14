Самый доступный электрокар Mercedes-Benz: первое изображение

Хотя прототипы Mercedes-Benz EQA уже попадали в объективы европейских фотошпионов, информации о технической начинке модели пока нет. Ожидается, что новинка сможет проезжать на одной зарядке около 400 километров, поступит в продажу в передне- и полноприводной конфигурации, а сборка кроссоверов будет организована во французском Амбаше вместе со «Смартами».