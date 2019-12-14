Самый доступный электрокар Mercedes-Benz: первое изображение

Изначально Mercedes-Benz задумывал EQA как электрическую альтернативу А-классу: EQA Concept, показанный на Франкфуртском автосалоне в 2017 году, представлял собой трёхдверный хэтчбек «на батарейках». Однако на волне рыночного интереса к кроссоверам и вседорожникам в немецкой фирме решили сменить форм-фактор и ориентироваться на более универсальный GLA.
Фото: Mercedes-Benz EQA Concept 2017
По всей видимости длина EQA составит около 4,4 метра, вседорожник получит нейтральный экстерьер с фирменными «электрическими» чертами — оригинальным дизайном колёсных дисков и оформлением радиаторной решётки. Хотя по экстерьеру EQA будет очень похож на GLA, архитектура у кроссоверов будет разной: электрокар спроектируют вокруг модульной платформы EVA, тогда как вседорожник на традиционном топливе базируется на переднеприводной «тележке» MFA.
Фото: Прототип Mercedes-Benz EQA, фото — carscoops.com
Хотя прототипы Mercedes-Benz EQA уже попадали в объективы европейских фотошпионов, информации о технической начинке модели пока нет. Ожидается, что новинка сможет проезжать на одной зарядке около 400 километров, поступит в продажу в передне- и полноприводной конфигурации, а сборка кроссоверов будет организована во французском Амбаше вместе со «Смартами».
Дебют Mercedes-Benz EQA запланирован на 2020 год. До премьеры «чистого» электрокара клиенты «трёхлучевой звезды» смогут приобрести электрифицированную версию GLA — дебют позаряжаемого гибрида состоится в ближайшее время. Известно, что гибридный GLA «позаимствует» силовую установку у бензо-электрических A 250 e и B 250 e и сможет проезжать на электротяге до 70 километров по циклу NEDC.