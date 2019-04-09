Появились изображения секретной новинки Mercedes-Benz

В марте этого года стало известно, что вся линейка Mercedes-AMG в будущем будет электрифицирована за счет появления подключаемых гибридов. Уже с 2020 года «заряженные» модели начнут оснащать блоком EQ Power+, который повысит отдачу силовых установок и позволит проезжать на электротяге в среднем до 50 километров.