Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х

Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна. Сохранится и компоновка оригинальной машины: установленный спереди двигатель и задние ведущие колеса. По неподтвержденной информации, тираж спидстера составит 88 экземпляров.
Aston Martin DBR1 — абсолютный победитель «Ле-Мана» 1959 года. Тогда DBR1/2, пилотируемый Роем Сальвадори и Кэрроллом Шелби, смог обойти Ferrari и финишировать первым, а DBR1/4 — вторым. Спорткар оснащался шестицилиндровым мотором мощностью 254 силы и пятиступенчатой механической коробкой передач производства David Brown Engineering Limited.
Причиной выпуска подобной модели станет растущий спрос со стороны коллекционеров. В прошлом году дебютировали баркетты Ferrari SP1 и SP2, а летом этого стало известно что спидстер появится и у McLaren. Двухдверка с открытым кокпитом и приземистым силуэтом станет частью топовой линейки Ultimate Series, куда входят Senna и Speedtail.