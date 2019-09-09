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14:46

Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х

Двухместный спидстер станет переосмысленной версией DBR1

Сайт TheSupercarBlog.com со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Aston Martin ведет работу над двухместным спидстером с открытым кокпитом. Вдохновением для дизайнеров модели станет исторический DBR1, победитель «24 часов Ле-Мана» 1959 года.

Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна. Сохранится и компоновка оригинальной машины: установленный спереди двигатель и задние ведущие колеса. По неподтвержденной информации, тираж спидстера составит 88 экземпляров.

Попытки осовременить DBR1 предпринимались и раньше. В 2013 году Aston Martin представил шоу-кар CC100, оснащенный 6.0 V12 мощностью 517 лошадиных сил. Всего компания выпустила два экземпляра CC100 (в том числе сертифицированный для дорог общего пользования), и оба они перешли в частные коллекции.

Aston Martin DBR1 — абсолютный победитель «Ле-Мана» 1959 года. Тогда DBR1/2, пилотируемый Роем Сальвадори и Кэрроллом Шелби, смог обойти Ferrari и финишировать первым, а DBR1/4 — вторым. Спорткар оснащался шестицилиндровым мотором мощностью 254 силы и пятиступенчатой механической коробкой передач производства David Brown Engineering Limited.

Причиной выпуска подобной модели станет растущий спрос со стороны коллекционеров. В прошлом году дебютировали баркетты Ferrari SP1 и SP2, а летом этого стало известно что спидстер появится и у McLaren. Двухдверка с открытым кокпитом и приземистым силуэтом станет частью топовой линейки Ultimate Series, куда входят Senna и Speedtail.

Источник: TheSupercarBlog.com