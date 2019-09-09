Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х

Попытки осовременить DBR1 предпринимались и раньше. В 2013 году Aston Martin представил шоу-кар CC100, оснащенный 6.0 V12 мощностью 517 лошадиных сил. Всего компания выпустила два экземпляра CC100 (в том числе сертифицированный для дорог общего пользования), и оба они перешли в частные коллекции.