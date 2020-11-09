Раскрыта цена российского электрокара «Монарх»

Построенный, по заверению создателей, на собственной платформе электрокар с полным названием Monarch Concept достигает в длину 5002 миллиметра, в ширину – 1950 миллиметров, а в высоту – 1420 миллиметров. Колесная база составляет 3070 миллиметров.

На официальном сайте проекта указано, что автомобиль будет предложен в двух модификациях – S 200 и S 400. Первому положена силовая установка мощностью 272 лошадиные силы и батарея на 60 киловатт-часов. Разгон с места до первой «сотни» занимает у такого «Монарха» ровно пять секунд, максимальная скорость равна 250 километрам в час, а запас хода – 372 километрам.