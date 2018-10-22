Ford Mustang превратят в «четырехдверное купе»

Участники дилерской конференции Ford раскрыли новую информацию о самой мощной дорожной модификации Mustang — Shelby GT500. Так, стало известно, что по мощности маслкар приблизится к Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и будет оснащаться 10-ступенчатым автоматом. Кроме того, в семействе Mustang может появиться «четырехдверное купе».