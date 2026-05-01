На российский рынок выходит новый премум-бренд Esteo

В гамму автомобилей Esteo войдут традиционные топливные модели, а также техника класса NEV, то есть гибриды и электрокары. Остальные подробности пресс-служба «АГР» обещает раскрыть позднее.

По некоторым данным, исходные автомобили предоставит приндлежащая концерну Chery марка Exeed. Во всяком случае, в базе Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) под брендом Esteo записаны Exeed LX, Exeed RX и Exeed TXL.

Ранее стало известно, что холдинг «АГР» в ближайшее время планирует запустить производство автомобилей Exeed на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге.

Таким образом, сборку машин премиального бренда компании Chery перенесут c подмосковного конвейера, ранее принадлежавшего фирме Mercedes.

