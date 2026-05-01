Опубликовано 01 мая 2026, 09:481 мин.
На российский рынок выходит новый премум-бренд Esteo
В России наладят выпуск автомобилей под маркой Esteo. Российский холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo выводят на российский рынок новый премиальный бренд Esteo — это четвёртый совместный проект партнёров после Tenet, Tenet Plus и Jeland. Автомобили марки будут выпускаться на заводах «АГР».
© АГР
В гамму автомобилей Esteo войдут традиционные топливные модели, а также техника класса NEV, то есть гибриды и электрокары. Остальные подробности пресс-служба «АГР» обещает раскрыть позднее.
По некоторым данным, исходные автомобили предоставит приндлежащая концерну Chery марка Exeed. Во всяком случае, в базе Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) под брендом Esteo записаны Exeed LX, Exeed RX и Exeed TXL.
Ранее стало известно, что холдинг «АГР» в ближайшее время планирует запустить производство автомобилей Exeed на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге.
Таким образом, сборку машин премиального бренда компании Chery перенесут c подмосковного конвейера, ранее принадлежавшего фирме Mercedes.
