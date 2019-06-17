Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:33

Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России

Компания опубликовала очередной видеотизер модели Seltos

Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России. Из видео следует, что модель дебютирует уже в четверг, 20 июня.
Загрузка...

Новинка получит светодиодную оптику, пластиковые защитные накладки на крылья и пороги, массивные бамперы и рейлинги на крыше. Все эти элементы мелькают в тизере, однако в Kia не спешат полностью раскрывать облик модели. Впрочем, он уже не является секретом: составить представление о дизайне Kia Seltos можно по утекшим в Сеть шпионским фотографиям, на которых автомобиль запечатлен без камуфляжа.

О новинке известно следующее: для Seltos будет доступен с 10,25-дюймовым центральным дисплеем и фоновой подсветкой салона Sound Mood Lighting. Название для модели позаимствовали из греческой мифологии, а именно – из легенды о сыне Геркулеса, Кельте (Celtos). Причем в компании заменили первую букву на "S", что должно символизировать скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

Продажи Kia Seltos в Южной Корее стартуют до конца 2019 года, а до России кроссовер доберется только в 2020 году.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...