Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России

О новинке известно следующее: для Seltos будет доступен с 10,25-дюймовым центральным дисплеем и фоновой подсветкой салона Sound Mood Lighting. Название для модели позаимствовали из греческой мифологии, а именно – из легенды о сыне Геркулеса, Кельте (Celtos). Причем в компании заменили первую букву на "S", что должно символизировать скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

Продажи Kia Seltos в Южной Корее стартуют до конца 2019 года, а до России кроссовер доберется только в 2020 году.