Супергибрид Ferrari F80: 1200 сил и разгон до «сотни» за 2,15 секунды

Но самая крутая фишка F80 — функция Boost Optimization, похожая на extra boost в SF90 XX. Это первое её применение в автомобильной отрасли, и подобного решения нет ни у кого из конкурентов, даже McLaren. Суть технологии в следующем: во время первого заезда по трассе она распознает повороты и прямые, чтобы в последующем автоматически активировать «буст» на нужных участках для лучшего времени прохождения круга. Работает «буст-оптимизация» только в режимах Performance и Qualify. Что до динамики, то до ста F80 разгоняется за 2,15 секунды, до 200 — за 5,76. Максималка упирается в отметку 350 километров в час.