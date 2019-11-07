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16:52

Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри

Серийная версия новинки почти в точности повторяет официальные эскизы

В Сети появились фотографии нового поколения Skoda Octavia. В этот раз шпионам удалось заснять автомобиль без камуфляжа как снаружи, так и внутри, благодаря чему можно сделать вывод, что серийная версия почти не будет отличаться от того, что компания показала на эскизах.

Накануне штаб-квартира чешской марки опубликовала первый официальный эскиз салона Octavia — судя по кадрам, которые разместило издание Autorevue.cz, серийная версия автомобиля будет почти полностью повторять показанные накануне эскизы.

В салоне, как и обещали представители компании, появится многоуровневая мультимедийная система из нескольких экранов, а линия всей передней панели будет повторять изгиб фирменной решетки радиатора. Рычаг переключения передач в версии с «механикой» останется привычным, а вот для «Октавии» на автомате дизайнеры позаимствовали у нового Volkswagen Golf компактный джойстик.

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Рулевое колесо получит новый дизайн без нижней спицы, их оставят только слева и справа. Среди опций ожидается появление трехзонного климат-контроля, вентиляции и массажа передних сидений и проекционного дисплея.

Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.

На новых снимках никаких изменений во внешности нет — как и предполагалось, автомобиль после смены поколения будет больше напоминать флагманский Superb, нежели стартовый Rapid, как было с дорестайлинговым третьим поколением.

Официальный дебют модели состоится в понедельник, 11 ноября. Как ожидается, продажи на европейском рынке стартуют в первом квартале 2020 года, а вот когда новая Octavia появится у дилеров из России, пока неизвестно.