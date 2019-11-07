Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри

Рулевое колесо получит новый дизайн без нижней спицы, их оставят только слева и справа. Среди опций ожидается появление трехзонного климат-контроля, вентиляции и массажа передних сидений и проекционного дисплея.

Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.