Новый Kia Ceed GT: первое изображение

Официальной информации о технической начинке хот-хэтча пока нет. Предполагается, что автомобиль получит 1,6-литровую бензиновую «тубочетверку» мощностью 204 силы (265 Нм) от модели прошлого поколения. При этом новый Ceed GT планируется предлагать только в пятидверной модификации – трехдверного варианта в линейке больше не будет.

В серии новый хот-хэтч появится не ранее 2019 года.