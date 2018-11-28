Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории

Гибридная силовая установка досталась модели от «Приуса». Седан комплектуется 1,8-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 96 сил, парой электромоторов, вариатором и блоком никель-металлгидридых аккумуляторов. Суммарная отдача силовой установки достигает 122 сил.
Модель получила четыре режима работы управляющей электроники: Normal, Eco, EV и Sport. Автомобиль может передвигаться исключительно на электротяге, однако запас хода в компании пока не уточняют. В спортивном режиме обеспечивается максимальная мощность силовой установки и динамика.
Хэтчбек Toyota Corolla нового поколения дебютировал в середине этого года. На автосалоне в Париже показали машину с кузовом «универсал», а седан привезли на выставку в Гуанчжоу. У модели появился двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force и вариатор Dynamic-Shift CVT со «стартовой передачей».