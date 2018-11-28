Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории

Хэтчбек Toyota Corolla нового поколения дебютировал в середине этого года. На автосалоне в Париже показали машину с кузовом «универсал», а седан привезли на выставку в Гуанчжоу. У модели появился двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force и вариатор Dynamic-Shift CVT со «стартовой передачей».