Kia выбрала имя для нового компактного кроссовера

О том, что компания готовится представить новый кроссовер, стало известно в ноябре. Тогда Kia распространила тизер модели, которая должна дебютировать на автосалоне в Лос-Анджелесе. Предполагалось, что ею станет особая модификация уже известной на рынке модели Seltos, но судя по последним данным, это будет совершенно новая модель.

Индийское издание Indian Autoblog выяснило, что компания подала заявку на регистрацию нового имени Sonet — вероятно, именно так назовут кроссовер. По предварительным данным, на выставке Auto Expo в Нью-Дели, которая откроется в феврале 2020 года, публике покажут концепт кроссовера. При этом ожидается, что внешность серийной модели практически полностью сохранит облик прототипа.