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19:47

Kia выбрала имя для нового компактного кроссовера

Ожидается, что модель будет глобальной и составит конкуренцию Hyundai Venue

Анастасия Дубина
Южнокорейский производитель Kia готовит к премьере еще один компактный кроссовер. Марка уже подала заявку на регистрацию имени для новинки. Как ожидается, в продажу она поступит уже в 2020 году.

О том, что компания готовится представить новый кроссовер, стало известно в ноябре. Тогда Kia распространила тизер модели, которая должна дебютировать на автосалоне в Лос-Анджелесе. Предполагалось, что ею станет особая модификация уже известной на рынке модели Seltos, но судя по последним данным, это будет совершенно новая модель.

Индийское издание Indian Autoblog выяснило, что компания подала заявку на регистрацию нового имени Sonet — вероятно, именно так назовут кроссовер. По предварительным данным, на выставке Auto Expo в Нью-Дели, которая откроется в феврале 2020 года, публике покажут концепт кроссовера. При этом ожидается, что внешность серийной модели практически полностью сохранит облик прототипа.

Производство новинки наладят в Индии, но продаваться она будет не только там. Как удалось выяснить журналистам, товарный знак зарегистрировали не только для внутреннего рынка, но и для стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Построят вседорожник на той же платформе, что и компактный кроссовер Hyundai Venue. Его представили в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке, а в конце ноябре внешность модели запатентовали для российского рынка. О планах вывести модель на отечественный рынок в российском представительстве пока что не сообщают.