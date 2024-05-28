Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 28 мая 2024, 10:01
1 мин.

Раскрыта причина простоя на экс-заводе Nissan в России

Часть сотрудников будут отправлять по домам каждый месяц
Стало известно, когда закончится простой на экс-заводе Nissan. Часть сотрудников «Автозавода Санкт-Петербург» будут отправлять в простой, пока предприятие не перейдет к мелкоузловой сборке автомобилей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор завода Иван Миронов. Сейчас там налажено производство кроссоверов Xcite X-Cross 7, которые собирают крупноузловым методом. Многие сотрудники оказываются не задействованы, и их приходится отправлять по домам.
Завод Nissan. Архивное фото
Завод Nissan. Архивное фото
© Nissan
Мария Руцкая

Ежемесячно порядка 200−300 человек из 1200 не задействованы в работе завода, так как простаивают цеха, ненужные при «отверточном» производстве. Чтобы не сокращать людей, их будут периодически отправлять в простой.

Когда предприятие перейдет к мелкоузловой сборке и задействует цеха сварки и окраски, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что локализацию начнут повышать в 2025 году, однако было это в конце 2022-го, когда на заводе планировалось выпускать новые Lada.

Читайте на тему:
Теперь официально: раскрыта стоимость Xcite X-Cross 7 российский сборки
Автозавод «Москвич» избежал банкротства
США ввели новые санкции против российского автопрома

Сейчас в простое находятся 317 человек: они не будут работать до конца мая.

Впервые предприятие Nissan ушло в простой в марте 2022 года. В 2023-м там выпустили порядка 10 тысяч машин, а в январе 2024-го было налажено производство Xcite. Пока в линейке новой марки есть только одна модель — кроссовер X-Cross 7, который уже появился в продаже и стоит от 2,5 миллиона рублей.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Автопром
#Производство
#XCITE