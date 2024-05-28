Раскрыта причина простоя на экс-заводе Nissan в России

Ежемесячно порядка 200−300 человек из 1200 не задействованы в работе завода, так как простаивают цеха, ненужные при «отверточном» производстве. Чтобы не сокращать людей, их будут периодически отправлять в простой.

Когда предприятие перейдет к мелкоузловой сборке и задействует цеха сварки и окраски, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что локализацию начнут повышать в 2025 году, однако было это в конце 2022-го, когда на заводе планировалось выпускать новые Lada.