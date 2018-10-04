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17:26

Lada 4x4 вновь запретили заправлять АИ-92

В базе Росстандарта обновился ОТТС для внедорожника

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Из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для обновленной Lada 4x4 исчезло упоминание о возможности заправки внедорожника бензином АИ-92. Как и прежде, производитель рекомендует использовать топливо с октановым числом не менее 95.

ОТТС с новыми требованиями к топливу появился в базе Росстандарта в июне. Внедорожник разрешили заправлять бензином АИ-92, а его пятидверной модификации буксировать прицепы. При этом масса прицепа без тормозной системы не должна превышать 300 килограммов, а с тормозами — 600 килограммов. Раньше это была прерогатива «трехдверки», а для Lada 4x4 с пятью дверьми буксировка вообще не была предусмотрена. Теперь же, в новой редакции ОТТС, упоминание о бензине АИ-92 убрали, но все остальные характеристики остались без изменений.

По предварительной информации, Lada 4x4 следующего поколения переедет на новую платформу — модульную «тележку» альянса Renault-Nissan, которую будут использовать при постройке нового Duster. На рынок новинка выйдет в 2021-2022 году. При этом выпуск машины текущего поколения продолжится вплоть до этого срока.

В конце августа на московском автосалоне состоялась презентация прототипа новой Lada 4x4. Дизайн концепт-кара выполнили в фирменном X-стиле со стилизованными под классическую модель кузовом и оптикой.

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