Проект остановили из-за недостатка финансирования

Пульс

UAZ остановил разработку нового «Патриота»

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13 июля 2018

Ульяновский автозавод приостановил разработку внедорожника Patriot следующего поколения на неопределенный срок. Как сообщает «Российская газета», это связано с недостатком финансирования.

[Jeep Renegade против UAZ Patriot: два внедорожника разных школ против русского бездорожья](https://motor.ru/testdrives/renegadevspatriot.htm)

Jeep Renegade против UAZ Patriot: два внедорожника разных школ против русского бездорожья

По предварительной информации, новый «Патриот» должен получить новый кузов, раму, подвеску, рулевое управление и силовую установку. Проработкой технической начинки и дизайна будущего автомобиля компания UAZ занималась совместно с центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета.

На данный момент производитель занимается подготовкой к выпуску обновленного «Патриота». В сентябре внедорожник получит улучшенную систему охлаждения двигателя, а в марте 2019-го – шестиступенчатый «автомат» французской компании Punch Powertrain и новый 2,7-литровый бензиновый агрегат, выдающий 150 сил.

Помимо «Патриота» следующего поколения, UAZ также намерен подготовить кроссовер. Однако появится он не ранее 2022 года. Модель будет унифицирована с машинами проекта «Кортеж», а в ее оснащение войдет бензиновый турбомотор.

Так может выглядеть [кроссовер UAZ](https://motor.ru/news/uazcross-25-09-2017.htm). Иллюстрация Роспатента

Так может выглядеть кроссовер UAZ. Иллюстрация Роспатента

До этого у модели появилась экспедиционная спецверсия, подготовленная для тяжелого бездорожья, и футбольный вариант, выпущенный к чемпионату мира.

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Теги:
ВнедорожникиUAZPatriot
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