Опубликовано 20 апреля 2026, 11:151 мин.
Новый кроссовер Honda XR-V можно купить за 2,5 млн рублей
В России стартовал приём заказов на компактный кроссовер Honda XR-V. Компактный городской кроссовер Honda XR-V теперь доступен для заказа в России от официального дистрибьютора Honda, сообщила журналу Motor пресс-служба компании. Автомобиль представляет собой аналог Honda Vezel китайской сборки, предлагая 1,5-литровый мотор (124 л.с.), вариатор и передний привод.
© Honda
Ориентировочная стоимость автомобиля составляет 2 499 000 ₽ «под ключ», включая таможенные платежи, оформление СБКТС и ЭЛПТС, а также защиту от поломок сроком 3 года или 100 000 км. Срок поставки заказанного клиентом автомобиля — от трёх недель.
Кроссовер имеет панорамную крышу, систему кругового контроля, адаптивный круиз-контроль, а также полный набор подушек безопасности. Также предусмотрен «зимний пакет», включающий подогревы передних сидений, наружных зеркал и заднего стекла.
Ранее стало известно, что китайские марки вынуждают Honda закрывать автозаводы. Компания Honda Motor сократит производство бензиновых автомобилей. В этом году может быть закрыт один, а в следующем — второй конвейер, с которых сходят машины.
