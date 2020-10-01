Самая экстремальная Pagani Huayra получит атмосферный двигатель

Подробности о Pagani Huayra R обещают раскрыть 12 ноября в рамках онлайн-мероприятия Autostyle Design Competition (ADC), конкурса начинающих автомобильных дизайнеров, на котором проводятся свои семинары крупные компании. Например в этом году на ADC заявлены выступления представителей Maserati, Lamborghini, Dallara и Pagani.
Из обращения Горацио Пагани известно, что «эрка» получит атмосферный двигатель вместо твин-турбо мотора AMG V12 6.0, как у других модификаций Huayra, — но о происхождении этого агрегата, который, по слухам, будет выдавать около 800 лошадиных сил, тоже нет никакой информации. А ещё Huayra R, как и её предшественница Zonda R, вероятнее всего, окажется исключительно трековой машиной.
В таком случае суперкару предстоит соперничать с такими редкими атмосферными монстрами, как Lamborghini Essenza SCV12 и Aston Martin Vulcan. Из дорожных машин в конкуренты новой «Уайре» при желании можно будет записать GMA T.50, Apollo Intensa Emozione и штучный Aston Martin Victor.
Пока же, до выхода Huayra R, самой экстремальной версией «Уайры» останется Imola. Двухдверка оснащена турбомотором Mercedes-AMG V12 6.0 мощностью 827 лошадиных сил (1100 Нм), семиступенчатым «роботом» Xtrac с синхронизаторами из углепластика и задним дифференциалом с электронной блокировкой.