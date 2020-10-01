Самая экстремальная Pagani Huayra получит атмосферный двигатель

Подробности о Pagani Huayra R обещают раскрыть 12 ноября в рамках онлайн-мероприятия Autostyle Design Competition (ADC), конкурса начинающих автомобильных дизайнеров, на котором проводятся свои семинары крупные компании. Например в этом году на ADC заявлены выступления представителей Maserati, Lamborghini, Dallara и Pagani.

Из обращения Горацио Пагани известно, что «эрка» получит атмосферный двигатель вместо твин-турбо мотора AMG V12 6.0, как у других модификаций Huayra, — но о происхождении этого агрегата, который, по слухам, будет выдавать около 800 лошадиных сил, тоже нет никакой информации. А ещё Huayra R, как и её предшественница Zonda R, вероятнее всего, окажется исключительно трековой машиной.