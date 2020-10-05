Появилась информация о двигателе экстремальной Pagani Huayra R

Несколько дней назад глава Pagani Горацио Пагани анонсировал новую версию суперкара Huayra. Речь идет об экстремальной Huayra R, которая, в отличие от других модификаций, — а их количество уже перевалило за десяток — получит не твин-турбо двигатель, а безнаддувный V12.

По слухам, агрегат построен в сотрудничестве с немецкой HWA AG — эта компания известна тем, что разработала оригинальный «атмосферник» для Apollo Intensa Emozione, — а его мощность составляет около 900 лошадиных сил. Также источники TheSupercarBlog утверждают, что мотор раскручивается до 9500 оборотов в минуту. Для сравнения: V12 3.9 в GMA T.50 крутится до 12 100 оборотов.

Вероятнее всего, Pagani Huayra R, как и её предшественница Zonda R, окажется исключительно трековым суперкаром. Следовательно, ей в конкуренты можно будет записать Lamborghini Essenza SCV12 и Aston Martin Vulcan.