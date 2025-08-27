Теперь без «клыков льва»: Peugeot обновила хэтчбек и универсал 308

Теперь без «клыков льва»: Peugeot обновила хэтчбек и универсал 308В Европе продажи стартуют грядущей осенью
С обновлением Peugeot 308 лишился фирменных светодиодных «клыков льва»: вместо них модели получили ДХО со «штрихами-когтями» и расположенные под ними крупные секции основных фар. Базовому исполнению Allure положены диоды, а топовые варианты GT и GT Premium оснащены матричной оптикой с динамическими указателями поворота. Кроме того, на 308-м дебютировал подсвечиваемый логотип Peugeot.
Профиль дизайнеры почти не тронули, но сменили колесные диски на 17- и 18-дюймовые легкосплавные со свежим дизайном. Сзади изменениям подвергся бампер, лишившийся хромированных вставок, и фонари с «когтями» под стать передней оптике.
Внутри обошлось без сдвоенной панели с экранами, как на 3008. Фирменная концепция организации водительского места i-Cockpit с 10-дюймовым встроенным экраном мультимедиа и 12,3-дюймовой «приборкой» осталась на месте, но центральный дисплей получил новую графику. Также появилась обивка алькантарой в GT и GT Premium.
За доплату Peugeot предлагает аудиосистему Focal Premium Hi-Fi с 10 динамиками, восьмицветную подсветку салона и массажные сиденья.
В Peugeot отмечают, что новинка на 31 процент состоит из экологичных материалов, включая переработанное сырье. 308 SW слегка подрос в габаритах и теперь может вмещать от 598 до 1487 литров груза в зависимости от положения спинок задних сидений. Складываются они в соотношении 40:20:40, а для удобства добавлен электропривод задней двери.
Платформа прежняя — EMP2, которую Peugeot 308 делит с Opel Astra и DS 4, теперь известным как №4. От дизеля французы не отказались, несмотря на европейские тренды: в гамму входит полуторалитровый BlueHDi мощностью 130 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Остальные варианты в той или иной степени электрифицированы. Так, это «мягкий» гибрид на базе «турботройки» 1.2 мощностью 145 сил с электродвигателем, встроенным в коробку e-DCS6. Альтернатива — подключаемый гибрид с турбомотором 1.6 на 195 сил, e-DCS7 и батареей емкостью 17,2 киловатт-часа, обеспечивающей до 85 километров хода на электричестве.
Наконец, полностью электрический E-308 приводит в движение передний электромотор мощностью 154 силы. Он запитывается от аккумулятора на 58,4 киловатт-часа; запас хода — 452 километра (+37 по сравнению с дореформенным вариантом). От источника постоянного тока электрокар можно зарядить от 20 до 80 процентов за 32 минуты. Кроме того, здесь реализована технология V2L (Vehicle to Load), позволяющая использовать автомобиль для питания электрических устройств.