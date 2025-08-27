Теперь без «клыков льва»: Peugeot обновила хэтчбек и универсал 308

С обновлением Peugeot 308 лишился фирменных светодиодных «клыков льва»: вместо них модели получили ДХО со «штрихами-когтями» и расположенные под ними крупные секции основных фар. Базовому исполнению Allure положены диоды, а топовые варианты GT и GT Premium оснащены матричной оптикой с динамическими указателями поворота. Кроме того, на 308-м дебютировал подсвечиваемый логотип Peugeot.

Профиль дизайнеры почти не тронули, но сменили колесные диски на 17- и 18-дюймовые легкосплавные со свежим дизайном. Сзади изменениям подвергся бампер, лишившийся хромированных вставок, и фонари с «когтями» под стать передней оптике.