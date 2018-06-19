Компания завершила подготовку машины к заезду на Пайкс Пике

Пульс

Гоночный Bentley Bentayga стал на 300 килограммов менее роскошным

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19 июня 2018

Компания Bentley завершила подготовку внедорожника Bentayga к гонке по подъему на гору Пайк Пик. С этой машиной производитель собирается установить рекорд в категории серийных автомобилей.

[Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga](https://motor.ru/testdrives/bentaygaw12.htm)

Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga

В ходе подготовки внедорожника к гонке инженеры подразделения Bentley Motorsport избавились от 300 килограммов внутренней отделки, установили каркас безопасности, систему пожаротушения, гоночное сиденье, специальные шины Pirelli и спортивную выпускную систему Akrapovic. Все остальные элементы автомобиля остались теми же, что и у гражданского Bentley Bentayga.

Управлять внедорожником во время гонки будет Рис Миллен, который дважды побеждал на Пайкс Пике в общем зачете и 14 раз в классе. Сейчас рекорд трассы среди серийных внедорожников принадлежит Range Rover Sport – 12 минут 35,61 секунды.

Жутко роскошные внедорожники

Bentley Bentayga оснащается 608-сильным (900 Нм) шестилитровым битурбо мотором W12 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотни» такая машина может достигать за 4,1 секунды. Максимальная скорость – 301 километр в час.

В России серийный внедорожник с такой силовой установкой стоит от 16 миллионов рублей. Ранее также начались продажи версии с 550-сильной бензиновой «восьмеркой» – такая машин оценивается в 12,99 миллиона рублей. Вариант с 435-сильным дизелем V8 можно купить за 11,8 миллиона рублей.

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