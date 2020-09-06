Porsche «переманил» у Audi 400 сотрудников, чтобы не сорвать поставки Taycan

В беседе с немецким изданием Automobilwoche источник в компании Audi заявил, что переходы с конвейера в Неккарзульме на завод Porsche в Цуффенхаузене начались ещё в июне, и до сих пор не закончились.
Рекордный спрос на Porsche Taycan вынудил немецкую фирму «позаимствовать» сотрудников у Audi, ведь высококвалифицированные работники потребовались на всех участках производства электрокаров.
Отчасти ситуацию спровоцировала и пандемия коронавируса: из-за карантина в первом полугодии немецкой фирме удалось сделать только 4480 электромобилей, тогда как планировалось выпустить 20 тысяч Taycan. Вдобавок, в США в продажу поступила менее мощная и более доступная версия 4S, а на китайский рынок вышел базовый заднеприводный Taycan — расширение гаммы подогрело интерес аудитории.
Не исключено, что решение отложить выпуск кросс-универсала Taycan Cross Turismo обусловлено нехваткой производственных мощностей. Официально компания Porsche не комментирует информацию о помощи со стороны Audi — вероятно, ситуация прояснится к концу года, когда немецкая фирма опубликует полугодовой отчёт о продажах.