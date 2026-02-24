Появилось видео взрыва автомобиля с гаишниками

На записи заметно, как один из сотрудников ДПС стоит возле патрульного автомобиля, после чего происходит взрыв, всё вокруг заполняется дымом. На кадрах также заметно, что в момент инцидента рядом стоят пассажирские автобусы, а по проезжей части едут машины.

По данным Telegram-канала Mash, подрывником оказался 22-летний житель Удмуртии, который в последнее время находился в Санкт-Петербурге: учился на сварщика и подрабатывал на мебельной фабрике. Мужчина пытался найти дополнительные источники дохода, но у него не получалось, поэтому он набрал микрозаймов. В ночь на 24 февраля россиянин приехал в Москву и в 00:05 мск совершил теракт на Савёловском вокзале.

В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным СК, причиной стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

