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12:42

Видео: пятерка самых дорогих Porsche

Компания рассказала об аукционных автомобилях с самой высокой ценой

Компания Porsche опубликовала ролик с рассказом о самых дорогих машинах марки, когда-либо проданных на аукционах. В список вошли участник серии Can-Am 1200-сильный 917/30 Spyder, дорожная версия лемановского прототипа 911 GT1, а также легендарный 956-й, победитель «24 часов Ле-Мана» 1983 года.

Самым «дешевым» в списке оказался Porsche 917/30 Spyder. Гоночный прототип с номером шасси 917/30-004 продали на аукционе за три миллиона долларов (200,6 миллиона рублей). 800-сильный Porsche 911 GT1 Strassenversion с результатом 5 665 000 долларов (378,9 миллиона рублей) расположился на третьем месте.

Видео: Porsche

Самым же дорогим «Порше» стал исторический лемановский прототип 917 K, оснащенный 5.0 V12 мощностью 609 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента. Этот автомобиль продали за 14 миллионов долларов (935,8 миллиона рублей).

Ранее Porsche выпустила ролики с рассказом о пяти любимых моделях Вольфганга Порше, лучших спорткарах с воздушным охлаждением, машинах с самым быстрым разгоном, пяти самых легких и самых важных машинах в истории марки.

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