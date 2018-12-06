Видео: пятерка самых дорогих Porsche

Компания Porsche опубликовала ролик с рассказом о самых дорогих машинах марки, когда-либо проданных на аукционах. В список вошли участник серии Can-Am 1200-сильный 917/30 Spyder, дорожная версия лемановского прототипа 911 GT1, а также легендарный 956-й, победитель «24 часов Ле-Мана» 1983 года.