Aston Martin поделился новым изображением «практичного» гиперкара

Project 003 станет третьим гиперкаром марки после Valkyrie и трековой Valkyrie AMR Pro. Его построят вокруг облегченной силовой структуры и оснастят бензо-электрической силовой установкой. Кроме того, 003-й получит активную подвеску и подвижные аэродинамические элементы.

В Aston Martin говорят, что гиперкар будет более практичным и пригодным для ежедневного использования. В частности, в нём будет отсек для багажа. Модель сертифицируют для всех рынков в исполнении с левым или правым рулем.