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11:06

Aston Martin поделился новым изображением «практичного» гиперкара

Рыночный дебют новинки состоится в 2021 году

Компания Aston Martin опубликовала новое изображение гиперкара под внутризаводским обозначением Project 003. Среднемоторный гибрид, который позаимствует технологии старшей «Валькирии», выйдет на рынок в 2021 году. Тираж двухдверки ограничат 500 экземплярами.
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Project 003 станет третьим гиперкаром марки после Valkyrie и трековой Valkyrie AMR Pro. Его построят вокруг облегченной силовой структуры и оснастят бензо-электрической силовой установкой. Кроме того, 003-й получит активную подвеску и подвижные аэродинамические элементы.

В Aston Martin говорят, что гиперкар будет более практичным и пригодным для ежедневного использования. В частности, в нём будет отсек для багажа. Модель сертифицируют для всех рынков в исполнении с левым или правым рулем.

Aston Martin Valkyrie

Первый гиперкар Aston Martin — Valkyrie — выйдет тиражом в 150 экземпляров. Машина оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил, разработанного Cosworth. Дополнительно покупатели «Валькирии» могут заказать пакет AMR Track Performance, который не сертифицирован для использования на обычных дорогах. В его состав входят второй комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековая подвеска, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки.

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