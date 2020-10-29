Ram выпустит электрический пикап

Таким образом, Ram вошёл в число американских компаний, которые разрабатывают электрические пикапы. Так, недавно был представлен GMC Hummer EV от General Motors, а у Ford есть электрическая версия F-150. В этот же сегмент входит Tesla Cybertruck и электропикап R1T, подготовленный стартапом Rivian.
Упомянутый GMC Hummer EV получил трёхмоторную установку e4WD мощностью 1014 лошадиных сил (заявленный крутящий момент на колёсах – 15 590 Нм). Ford F-150 в свою очередь получит два электромотора общей мощностью более 450 лошадиных сил, установленных по одному на каждой оси. Для Rivian R1T заявлена установка с четырьмя электромоторами с суммарной отдачей 760 лошадиных сил.
GMC
И, наконец, топовый Tesla Cybertruck предложат с тремя электродвигателями (их суммарная отдача пока не названа). Зато известны динамические характеристики: 2,9 секунды до 97 километров в час, максимальная скорость – 209 километров в час. Запас хода составит 800 километров.
Что же касается Ram, то пока компания выпускает самый мощный в мире бензиновый пикап – экстремальный Ram 1500 TRX. Он укомплектован компрессорной «восьмёркой» HEMI объёмом 6,2 литра мощностью 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. С такой установкой пикап разгоняется с 0 до 60 миль в час за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 190 километров в час.