Ram выпустит электрический пикап

Таким образом, Ram вошёл в число американских компаний, которые разрабатывают электрические пикапы. Так, недавно был представлен GMC Hummer EV от General Motors, а у Ford есть электрическая версия F-150. В этот же сегмент входит Tesla Cybertruck и электропикап R1T, подготовленный стартапом Rivian.

Упомянутый GMC Hummer EV получил трёхмоторную установку e4WD мощностью 1014 лошадиных сил (заявленный крутящий момент на колёсах – 15 590 Нм). Ford F-150 в свою очередь получит два электромотора общей мощностью более 450 лошадиных сил, установленных по одному на каждой оси. Для Rivian R1T заявлена установка с четырьмя электромоторами с суммарной отдачей 760 лошадиных сил.