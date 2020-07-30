Электрический пикап Rivian протестировали в пустыне

Пикап Rivian R1T — это вычислительная платформа на колесах. Работу всех элементов силовой установки контролирует сложное программное обеспечение, позволяющее автоматически определять тип покрытия и точнее дозировать тягу на каждом колесе. Внедорожника оснащен четырьмя электромоторами с суммарной отдачей 760 лошадиных сил (1120 Нм крутящего момента) и тяговой батареей емкостью 105, 135 либо 180 киловатт-часов.
Видео: Rivian
Максимальный дорожный просвет Ривиана — 360 миллиметров; глубина преодолеваемого брода — один метр. Для защиты блока батарей днище пикапа усилено углепластиком и кевларом.
С места до 60 миль в час (97 километров в час) R1T разгоняется за три секунды, а до 100 миль в час (160 километров в час) — менее чем за семь секунд. При таких динамических характеристиках стартап позиционирует его как «машину для приключений». Поэтому пикап учат карабкаться по каменистым склонам и мчаться на полной скорости по песку, как это делают пре-раннеры для Бахи.