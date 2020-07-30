Электрический пикап Rivian протестировали в пустыне

Максимальный дорожный просвет Ривиана — 360 миллиметров; глубина преодолеваемого брода — один метр. Для защиты блока батарей днище пикапа усилено углепластиком и кевларом.

С места до 60 миль в час (97 километров в час) R1T разгоняется за три секунды, а до 100 миль в час (160 километров в час) — менее чем за семь секунд. При таких динамических характеристиках стартап позиционирует его как «машину для приключений». Поэтому пикап учат карабкаться по каменистым склонам и мчаться на полной скорости по песку, как это делают пре-раннеры для Бахи.