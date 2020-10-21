Пикап GMC Hummer EV: три мотора, 18 камер и функция CrabWalk

Ещё в начале года стало известно, что GMC Hummer EV построят на новой модульной платформе с независимой подвеской всех колес и батарей Ultium, химический состав которой разработан совместно с компанией LG Chem. В таком аккумуляторе содержится меньше дорогостоящего кобальта, а сам он состоит из 24 отдельных модулей.
Емкость не раскрывается. Зато известно, что работает батарея под напряжением 800 вольт и поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 350 киловатт. Подключившись к такому терминалу, за 10 минут можно получить дополнительные 160 километров пробега. Аккумулятор герметичен и прикрыт стальными листами, поэтому для Hummer EV в порядке вещей взбираться на 45-сантиметровые уступы и штурмовать броды глубиной более 600 миллиметров.
От Ultium питается трехмоторная силовая установка e4WD с приводами Ultium Drive. Самый мощный её вариант выдает 1014 лошадиных сил с заявленным крутящим моментом на колесах в 15 590 Нм. Такой пикап разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) примерно за три секунды и проезжает без подзарядки больше 560 километров. Будут версии и попроще, но их придется ждать несколько лет.
Формат нового Hummer — это четырёхдверный пикап с пятиместным салоном и съемной крышей. Прозрачные панели при необходимости можно спрятать в переднем багажнике, превратив машину в кабриолет. Также для электромобиля доступны адаптивная пневмоподвеска с режимом Extract Mode (фактически он заработает после обновления софта в 2022 году), в котором Хаммер приподнимается ещё на 149 миллиметров, и полноуправляемое шасси с функцией CrabWalk, когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону и пикап может двигаться по диагонали подобно крабу.
Но и это ещё не всё. Внедорожный арсенал нового Hummer включает систему кругового обзора UltraVision. Она состоит из 18 камер, в том числе двух, установленных под днищем, позволяющих предварительно оценить рельеф под колесами или сложность преодолеваемых препятствий. Плюс на дисплей мультимедиа и цифровую приборку можно добавить «внедорожные виджеты»: величины момента на колесах, углы наклона, уровни блокировки дифференциала и график с предельными показателями сцепления шин.
Первой на рынок выйдет самая дорогая и мощная модификация GMC Hummer EV — Edition One. Такой пикап получит отделку салона из материалов премиум-класса, последнюю версию автопилота Super Cruise, многофункциональную дверцу грузовой платформы MultiPro с шестью положениями, электропривод заднего стекла, а также 18-дюймовые колеса с шинами Goodyear Wrangler Territory MT (35 дюймов). Производство Hummer EV Edition 1 на предприятии Factory ZERO Detroit-Hamtramck Assembly Center начнется осенью 2021 года. Стоить такой внедорожник будет 112 595 долларов (8,7 миллиона рублей).
На осень 2022-го запланирован дебют Hummer EV3X ценой 99 995 долларов (7,7 миллиона рублей). У него тоже будет три электромотора, но мощность и пробег меньше: 811 сил и 480 километров. Двухмоторный Hummer EV2X (634 силы) за 89 995 долларов (6,9 миллиона рублей) выйдет весной 2023-го. Наконец, весной 2024 года появится базовый Hummer EV2 с двумя моторами, обычной подвеской и запасом хода всего 400 километров.
Конкурентами GMC станут Rivian R1T, Tesla Cybertruck, Bollinger B2, электрический Ford F-150 и Lordstown Endurance. Последний, правда, ориентирован на нужды компаний-операторов спецтехники и коммерческих автомобилей, а не частных клиентов.