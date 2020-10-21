Пикап GMC Hummer EV: три мотора, 18 камер и функция CrabWalk

Формат нового Hummer — это четырёхдверный пикап с пятиместным салоном и съемной крышей. Прозрачные панели при необходимости можно спрятать в переднем багажнике, превратив машину в кабриолет. Также для электромобиля доступны адаптивная пневмоподвеска с режимом Extract Mode (фактически он заработает после обновления софта в 2022 году), в котором Хаммер приподнимается ещё на 149 миллиметров, и полноуправляемое шасси с функцией CrabWalk, когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону и пикап может двигаться по диагонали подобно крабу.