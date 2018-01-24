Показан интерьер трехдверного Range Rover

Компания Land Rover показала интерьер трехдверной модификации Range Rover — SV Coupе. Модель, которую выпустят ограниченной серией в честь 70-летнего юбилея марки, дебютирует на Женевском автосалоне 6 марта.

Салон внедорожника выполнят в стилистике последних моделей марки. В частности, Range Rover Velar. Сзади будут установлены два отдельных кресла, разделенные центральным тоннелем, на котором расположится отдельный блок управления климат-контролем. В отделке интерьера будет использоваться кожа, дерево и алюминий.

Сборку внедорожника-купе наладят на мощностях заводского ателье компании – Special Vehicle Operations. Над моделью будет работать команда инженеров, которая создавала Range Rover SVAutobiography, Range Rover Sport SVR, Jaguar XE SV Project 8 и F-Type SVR. Всего компания планирует выпустить не более 999 экземпляров трехдверки.

Range Rover образца 1970 года.

Появление подобного автомобиля обусловлено историей бренда. Первый Range Rover, представленный в 1970 году, был именно трехдверным. Дополнительные двери у внедорожника появились лишь в 1981 году.

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