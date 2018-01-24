Внедорожник-купе покажут в Женеве

Пульс

Показан интерьер трехдверного Range Rover

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24 января 2018

Компания Land Rover показала интерьер трехдверной модификации Range Rover — SV Coupе. Модель, которую выпустят ограниченной серией в честь 70-летнего юбилея марки, дебютирует на Женевском автосалоне 6 марта.

[Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь: первый тест](https://motor.ru/testdrives/rrvelar.htm)

Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь: первый тест

Салон внедорожника выполнят в стилистике последних моделей марки. В частности, Range Rover Velar. Сзади будут установлены два отдельных кресла, разделенные центральным тоннелем, на котором расположится отдельный блок управления климат-контролем. В отделке интерьера будет использоваться кожа, дерево и алюминий.

Сборку внедорожника-купе наладят на мощностях заводского ателье компании – Special Vehicle Operations. Над моделью будет работать команда инженеров, которая создавала Range Rover SVAutobiography, Range Rover Sport SVR, Jaguar XE SV Project 8 и F-Type SVR. Всего компания планирует выпустить не более 999 экземпляров трехдверки.

Range Rover образца 1970 года.

Range Rover образца 1970 года.

Появление подобного автомобиля обусловлено историей бренда. Первый Range Rover, представленный в 1970 году, был именно трехдверным. Дополнительные двери у внедорожника появились лишь в 1981 году.

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