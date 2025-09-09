Много ромбов и новые моторы: Renault рассекретила «шестой» Clio

Clio стал современнее, но не стал заимствовать слишком многое у Emblème. Передок, навевающий ассоциации с моделями Ford, «перегружен» декором из ромбов. С ним контрастирует задняя часть, производящая впечатление более «чистой» благодаря раздельным фонарям и скрытым ручкам задних дверей.

Длина по сравнению с Clio пятой генерации выросла на 67 миллиметров до 4116, но колесная база подросла всего на восемь миллиметров. Слегка увеличились ширина и высота. Дорожный просвет варьируется от 119 до 142 миллиметров; в багажник умещается 391 литр груза (у негибридного варианта).