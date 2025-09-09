Много ромбов и новые моторы: Renault рассекретила «шестой» Clio

Много ромбов и новые моторы: Renault рассекретила «шестой» ClioСтарт продаж в Европе состоится до конца 2025 года
Clio стал современнее, но не стал заимствовать слишком многое у Emblème. Передок, навевающий ассоциации с моделями Ford, «перегружен» декором из ромбов. С ним контрастирует задняя часть, производящая впечатление более «чистой» благодаря раздельным фонарям и скрытым ручкам задних дверей.
Длина по сравнению с Clio пятой генерации выросла на 67 миллиметров до 4116, но колесная база подросла всего на восемь миллиметров. Слегка увеличились ширина и высота. Дорожный просвет варьируется от 119 до 142 миллиметров; в багажник умещается 391 литр груза (у негибридного варианта).
Салон с двумя объединенными 10-дюймовыми экранами похож на оный у Renault 5. Однако такой кластер положен топовым комплектациям Clio, а в базе хэтчбек, вероятно, будет оснащен отдельно стоящим тачскрином. Снимков интерьера начального уровня Renault пока не публикует. Как бы то ни было, всем исполнениям положены встроенные сервисы Google и беспроводные протоколы Android Auto и Apple CarPlay.
В самой дорогой версии Esprit Alpine заявлены беспроводная зарядка и отделка кресел алькантарой. Также за доплату установят аудиосистему Harmon Kardon с пятью звуковыми профилями, над которыми работал композитор Жан-Мишель Жарр. Он же помогал озвучить Renault 5.
В «топе» гаммы — установка E-Tech с 1,8-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 160 лошадиных сил и электродвигателем. Такой Clio способен проезжать до 80 процентов пути по городу на электротяге, а с места до 100 километров в час разгонится за 8,3 секунды. Кроме этого, на разных рынках будут предложены «тройка» TCe 1.2 мощностью 115 сил и трехцилиндровый мотор Eco-G мощностью на 120 сил, работающий как на бензине, так и на сжиженном газе.
Новый Clio выведут на европейский рынок до конца нынешнего года в комплектациях Evolution, Techno и Esprit Alpine. Renault, вероятно, удержит его стоимость в пределах 20 тысяч евро (менее двух миллионов рублей).