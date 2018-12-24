Гонка Mercedes-AMG GT R против электрокара Renault Twizy. Задним ходом

Ситикар Renault Twizy укомплектован 8-киловаттным (11 сил и 57 Нм момента) электромотором. С места до 45 километров в час машина разгоняется за 6,1 секунды, а ее максимальна не превышает 80 километров в час. Запас хода по циклу NEDC — 100 километров.

Это не первая необычная гонка в нынешнем году. Так, построенный инжиниринговой фирмой Schaeffler электрический Audi RS3 объехал задним ходом Porsche 911 GT2 RS, а авторы YouTube-канала Autowizja.pl организовали дрэг-гонку между машинами, оснащенными функцией автоматической парковки с дистанционным управлением.