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12:06

Гонка Mercedes-AMG GT R против электрокара Renault Twizy. Задним ходом

Необычную гонку организовал журнал Top Gear

Журнал Top Gear организовал дрэг-заезд между хардкорным купе Mercedes-AMG GT R и электромобилем Renault Twizy. Однако по правилам соревнования немецкий спорткар должен был ехать задним ходом.

Mercedes-AMG GT R оснащен четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 585 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Двигаясь прямо, двухдверка может разогнаться до 318 километров в час, но задним ходом ее скорость ограничена на 61 километре в час.

Источник: Top Gear

Ситикар Renault Twizy укомплектован 8-киловаттным (11 сил и 57 Нм момента) электромотором. С места до 45 километров в час машина разгоняется за 6,1 секунды, а ее максимальна не превышает 80 километров в час. Запас хода по циклу NEDC — 100 километров.

Это не первая необычная гонка в нынешнем году. Так, построенный инжиниринговой фирмой Schaeffler электрический Audi RS3 объехал задним ходом Porsche 911 GT2 RS, а авторы YouTube-канала Autowizja.pl организовали дрэг-гонку между машинами, оснащенными функцией автоматической парковки с дистанционным управлением.

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