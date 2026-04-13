Россиянам предложат мощную версию кроссовера Omoda C7

По размерам Omoda С7 сопоставима со своим ближайшим родственником по платформе T1X, кроссовером Jetour Dashing. Длина — 4660 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1670 мм. Колёсная база — 2720 мм.

На российском рынке Omoda C7 производства КНР предложена только со 150-сильным турбомотором 1.6 TGDI, семиступенчатым «роботом» и двумя типами привода — передним и полным.

Автомобили российской сборки будут иметь иную конфигурацию. С передним приводом будет агрегатирован 150-сильный, а с полным — 186-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра.

Глобальные продажи Omoda и Jaecoo превысили 1 млн автомобилей. Этот рубеж был преодолен перед трёхлетием брендов, которое они готовятся отпраздновать на Пекинском автосалоне.

