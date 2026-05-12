Россияне останутся без двух моделей Honda китайской сборки

Хетчбэки Honda Fit и кроссоверы Honda ZR-V китайского производства предлагаются компанией «Мотор-Плейс», что является дистрибьютором Honda на территории России.

Как только Honda прекратит выпуск этих моделей на своих заводах КНР, они также перестанут быть доступны для российских поклонников японского бренда.

Среднекомпактный кроссовер Honda ZR-V сделан на базе Civic актуального поколения и в модельном ряду Honda располагается на ступень ниже CR-V.

ZR-V производится на совместном предприятии Honda-GAC, а родственный вариант, но под названием HR-V — на совместном производстве Honda-Dongfeng.

В России ранее стартовал приём заказов на кроссовер Honda XR-V. Он представляет собой аналог Honda Vezel китайской сборки и оснащается 1,5-литровым мотором (124 л.с.) и вариатором.

Ориентировочная стоимость автомобиля составляет 2 499 000 ₽ «под ключ», включая таможенные платежи, оформление СБКТС и ЭЛПТС, а также защиту от поломок сроком 3 года или 100 000 км.

