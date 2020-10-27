В России будут развивать водородный транспорт

По словам Мишустина, уже в следующем году в России будет сформирована рабочая группа, которая займется разработкой и поддержкой технологических проектов, в рамках применения водородных технологий. Среди основных разработок специалисты выделяют создание газовых турбин на метано-водородном топливе и установок по производству водорода без выбросов углекислого газа.

В число пилотных проектов, планируемых реализовать до 2024 года, вошло создание опытного образца железнодорожного транспорта на водороде, который будет способен работать без выбросов в атмосферу. По мнению правительства, преимуществом использования водородных топливных элементов на транспорте является то, что они способны вырабатывать электроэнергию практически бесшумно и без какого-либо вреда для экологии. В то же время водород можно получать из любой жидкости на водной основе.

В настоящий момент многие мировые автопроизводители работают над созданием моделей на водородных топливных элементах. Кроме того, частные компании также пробуют свои силы в создании экологически чистого транспорта на водороде.