Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей

«Руссо-Балт» С-24/30 оснащался 4,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, максимальная мощность которого составляла 30 лошадиных сил, и трехступенчатой коробкой передач. Картер агрегата и трансмиссию отливали из алюминия. Свое первое путешествие по маршруту Рига-Санкт-Петербург автомобиль совершил за восемь часов.

В оснащение «Руссо-Балта» входила отделка салона натуральной кожей, электрические фары, деревянные ящики для инструмента, тент и лобовое стекло. Последнего не было на первых версиях машины.

Зимой на продажу выставили лимузин Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 hp) 1914 года, который ранее принадлежал императору Николаю II. Раритетный автомобиль оценили в 278 миллионов рублей. Однако позднее выяснилось, что история машины — выдумка.