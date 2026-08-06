Самый большой кроссовер Audi будут продавать и в Казахстане

Длина автомобиля составляет 5,31 метра, а колёсная база растянулась до 3,14 метра. Это на 250 мм длиннее, чем Q7, при этом новинка превосходит по размерам основных конкурентов.

Внутри Q9 строго трехрядный. В базе он имеет семь мест, однако за доплату второй ряд заменяется на два раздельных капитанских кресла с электрорегулировками.

Больше фотографий и подробностей — в материале журнала Motor «5,3 метра страха для BMW: кроссовер-гигант Audi Q9 вышел на рынок».

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