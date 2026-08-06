Самый большой кроссовер Audi будут продавать и в Казахстане
Бронирование автомобилей откроется для жителей Казахстана ближе к концу 2026 года. Первые машины должны появиться у дилеров в первой половине 2027 года.
На начальном этапе покупателям предложат две версии с трехлитровым двигателем V6: бензиновую и дизельную — обе отдачей 299 л.с. и с восьмиступенчатым «автоматом».
Длина автомобиля составляет 5,31 метра, а колёсная база растянулась до 3,14 метра. Это на 250 мм длиннее, чем Q7, при этом новинка превосходит по размерам основных конкурентов.
Внутри Q9 строго трехрядный. В базе он имеет семь мест, однако за доплату второй ряд заменяется на два раздельных капитанских кресла с электрорегулировками.
Больше фотографий и подробностей — в материале журнала Motor «5,3 метра страха для BMW: кроссовер-гигант Audi Q9 вышел на рынок».
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