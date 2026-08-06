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Опубликовано 06 августа 2026, 15:52
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Самый большой кроссовер Audi будут продавать и в Казахстане

В Казахстане стартуют официальные продажи большого кроссовера Audi Q9. Официальный импортер Audi подтвердил выход флагманского кроссовера на казахстанский рынок. Новинка, мировая премьера которой состоялась в конце июля 2026 года, станет самым крупным серийным автомобилем в истории марки.
Audi Q9
Audi Q9
© Audi
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Бронирование автомобилей откроется для жителей Казахстана ближе к концу 2026 года. Первые машины должны появиться у дилеров в первой половине 2027 года.

На начальном этапе покупателям предложат две версии с трехлитровым двигателем V6: бензиновую и дизельную — обе отдачей 299 л.с. и с восьмиступенчатым «автоматом».

Audi Q9

© Audi

Длина автомобиля составляет 5,31 метра, а колёсная база растянулась до 3,14 метра. Это на 250 мм длиннее, чем Q7, при этом новинка превосходит по размерам основных конкурентов.

Внутри Q9 строго трехрядный. В базе он имеет семь мест, однако за доплату второй ряд заменяется на два раздельных капитанских кресла с электрорегулировками.

Больше фотографий и подробностей — в материале журнала Motor «5,3 метра страха для BMW: кроссовер-гигант Audi Q9 вышел на рынок».

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Источник:Kolesa.kz
Автор:Алексей Кованов
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