Гликенхаус показал спортпрототип для «Ле-Мана»

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) опубликовала первые изображения спортпрототипа, на котором планирует выступить в марафоне «24 часа Ле-Мана». Концепт под названием SCG 007 LMP1 будет соответствовать регламенту WEC на 2020 год, а его стоимость, в серийной спецификации, составит около одного миллиона долларов (63 миллиона рублей по текущему курсу).

Технических деталей о суперкаре не сообщается. Однако известно, что Glickenhaus намерен выпустить 25 дорожных версий и одну гоночную. Средства от их продажи пойдут на финансирование ле-мановской программы компании. В заявлении, опубликованном на странице фирмы в Facebook, исполнительный директор Джеймс Гликенхаус сообщил, что хочет на SCG 007 LMP1 финишировать первым в общем зачете.

Ранее SCG опубликовала изображения еще одной новой модели — ретроспорткара, выполненного в стилистике классического Ferrari 250. О нем также нет никакой информации, кроме названия — SCG 006 Glickenhaus Spyder.

SCG 006 Glickenhaus Spyder

Помимо этих моделей, в линейке SCG есть суперкар SCG 003, среднемоторный 004S c пятилитровым твин-турбо мотором и внедорожник SCG 005. На последнем Гликенхаус планировал совершить трансконтинентальное путешествие по маршруту Нью-Йорк-Париж.