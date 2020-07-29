Гиперкар Lamborghini SCV12: новое изображение

Двухдверка, которую уже показывали яростно штурмующей автодром Поль Рикар, основана на Aventador SVJ — но со своими особенностями. Так, задняя подвеска на толкающих рычагах (пушроды) здесь крепится непосредственно к коробке передач — шестиступенчатой секвенталке Xtrac. Есть самоблокирующийся механический дифференциал с предварительной регулировкой под определённую трассу, легкие колеса из магниевого сплава и, конечно же, форсированный с 770 до 830 лошадиных сил атмосферный V12 6.5. Это даже больше, чем у купе и родстера Sian.

Из предыдущих утечек известно, что Lamborghini SCV12 отличится проработанной аэродинамикой и прижимной силой выше, чем у автомобилей класса GT3. Активной системы Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) не будет, зато гиперкару достанутся массивный сплиттер, регулируемое антикрыло, двойной воздухозаборник инерционного наддува, расположенный на крыше, а также многоуровневый диффузор. Помимо этого, SCV12 должен оказаться легче того же Aventador SVJ.