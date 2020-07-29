Гиперкар Lamborghini SCV12: новое изображение

Двухдверка, которую уже показывали яростно штурмующей автодром Поль Рикар, основана на Aventador SVJ — но со своими особенностями. Так, задняя подвеска на толкающих рычагах (пушроды) здесь крепится непосредственно к коробке передач — шестиступенчатой секвенталке Xtrac. Есть самоблокирующийся механический дифференциал с предварительной регулировкой под определённую трассу, легкие колеса из магниевого сплава и, конечно же, форсированный с 770 до 830 лошадиных сил атмосферный V12 6.5. Это даже больше, чем у купе и родстера Sian.
Из предыдущих утечек известно, что Lamborghini SCV12 отличится проработанной аэродинамикой и прижимной силой выше, чем у автомобилей класса GT3. Активной системы Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) не будет, зато гиперкару достанутся массивный сплиттер, регулируемое антикрыло, двойной воздухозаборник инерционного наддува, расположенный на крыше, а также многоуровневый диффузор. Помимо этого, SCV12 должен оказаться легче того же Aventador SVJ.
Подразделение Squadra Corse обычно занимается постройкой гоночной техники — но в 2018-м приложило руку к дорожному Lamborghini SC18. Штучный суперкар изготовлен по заказу одного из клиентов марки, а его обвес вдохновлён трековыми машинами. Так, капот с воздухозаборниками выполнен в стиле Huracan GT3 Evo, а боковины кузова, «плавник»-стабилизатор и крылья — Huracan Super Trofeo Evo.