Посмотрите на очень странный двухцветный Aurus

Автомобиль представляет собой прототип, половина которого — готовая серийная машина, а вторая половина показывает, как выглядел Aurus Senat на стадии разработки. В выставке участвуют 15 стран-партнеров Китая, в числе которых и Россия. Экспозиция нашей страны занимает порядка 1500 квадратных метров, а представляет ее заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев.

Компания Aurus никогда не скрывала, что китайский рынок является одним из приоритетных. Например, в рамках открытия первого шоу-рума в Москве руководство марки сказало, что планирует в ближайшие два года открыть первый дилерский центр в Китае.