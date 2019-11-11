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19:50

Посмотрите на очень странный двухцветный Aurus

Черно-белый автомобиль показали на выставке импортных товаров

На Китайской международной выставке импортных товаров и услуг представили необычную черно-белую версию отечественного представительского седана Aurus.

Автомобиль представляет собой прототип, половина которого — готовая серийная машина, а вторая половина показывает, как выглядел Aurus Senat на стадии разработки. В выставке участвуют 15 стран-партнеров Китая, в числе которых и Россия. Экспозиция нашей страны занимает порядка 1500 квадратных метров, а представляет ее заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев.

Компания Aurus никогда не скрывала, что китайский рынок является одним из приоритетных. Например, в рамках открытия первого шоу-рума в Москве руководство марки сказало, что планирует в ближайшие два года открыть первый дилерский центр в Китае.

О серьезности этих намерений говорит и то, что во время общения с журналистами на текущей выставке Груздев намекнул, что возможно Aurus ждет «определенная кооперация» на этом рынке.

При этом автомобили — не единственный профиль компании. На прошлой неделе в базе Роспатента появился новый товарный знак Aurus Design. Согласно описанию, под этой маркой могут выпускать яхты, поезда, беспилотники, ювелирные изделия и даже карандаши и игрушки.

Модель Aurus Senat представили на Московском автосалоне в 2018 году. Спустя год марка рассекретила начальную стоимость, в базовой комплектации она начинается от 18 миллионов рублей. Такой автомобиль комплектуется V-образной «восьмеркой», полным приводом и четырехзонным климат-контролем.